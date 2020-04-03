Aslan burcunda ilerleyen Ay, kendimize daha fazla güvenebileceğimizi anlatmakta... Daha kararlı davranabiliriz. Ancak kişisel durumlarda inatlaşmak ya da pek çok şeyi gurur konusu yapmak, ilişkilerimizi zorlayabilir. Belirli düşüncelere takılıp kalmamaya bakalım. İkizler burcuna ilerleyen Venüs ortaklaşa konulara yeni bir yönden bakabileceğimizi gösteriyor. Aşkta yeni tutumlar ve beklentiler içine girebileceğimiz bir gündeyiz. İlişkilerimizde daha fazla özgürlük ve değişiklik isteyebiliriz. Akşam saatlerinde sohbetler ve arkadaşlıklar olumlu vurgulanmakta... Eğlenceli şeylere zaman ayırabiliriz. Olayların daha kolay ilerlediğini göreceğiz.

KOÇ:Kendinizi ifade ederken duygusal abartılar yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var. Sanatsal aktivitelerle gününüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz.

BOĞA:Aileye ait konularda duygusal baskı hissedebilirsiniz. Özgürlük isteği içinde olacağınız zamanlar var. Güven aradığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Geçmişinizden gelen bazı durumlarla ilgilenebilir ve tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

İKİZLER:İletişimden kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşırken duygusal abartıya kaçabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Yazışma ve iletişimle geçen hızlı bir süreç yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ:Parasal konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili başkalarından destek alabileceğiniz olanaklar var. İşle ilgili baskılandığınızı hissedebilir ve iletişim kurmakta zorlanmalar yaşayabilirsiniz.

ASLAN:Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda planlamalar yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlişkilerinizde duygusal abartıdan kaçınmaya özen gösterin. İletişimde olduğunuz kişilere karşı sabırlı davranmanız gerekebilir.

BAŞAK:Gizli kalmış konular gündeminizi etkileyebilir. Yaşadığınız olaylardan ötürü duygusal baskı altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. İletişim çatışmalarından uzak durmanızda fayda var. Sabrınızla bugünü en iyi şekilde atlatabilirsiniz.

TERAZİ:Gelecek beklentileriniz hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınızla paylaşmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Yaşayacağınız olaylarda duygusal abartıdan kaçınmalısınız. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir.

AKREP:İş hayatınızda kendinizi duygusal baskı altında hissedebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri anlamak için daha fazla sarf etmeniz gereken zamanlar yaşayabilirsiniz. Parlamak ve önde olmak isteyeceğiniz zamanlar var. Akışta kalın...

YAY:Yeni ufuklara açılmak ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Küçük tatil planları yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak baskı hissedebilirsiniz, bu durum sizi kaygılandırabilir.

OĞLAK:Eksik iletişimden kaynaklanan krizler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Duygusal olarak baskı altında hissedebilirsiniz. Rahatlatmanız ve çatışmalardan uzak durmanızda fayda var. Yenilenmeye gitmek size iyi gelebilir.

KOVA:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dikkat etmeniz gerekebilir. Olaylara karşı tepkinizi kontrol etmenizde fayda var. İletişimden kaynaklı problemler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir.

BALIK:Çalışma hayatınızdaki konular ve sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha özverili olmanız gereken zamanlar içinde olabilirsiniz. Baskılandığınızı hissettiğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.