Akşam saatlerinde Yengeç’te bir yeniay gerçekleşiyor. Ancak Satürn’ün yeniayın tam karşısında olması sembolik açıdan sınırlamaların ve belirli engellerin de öne çıkabileceğini anlatıyor. Yeniaylar yüksek enerji ve canlanma zamanlarıdır. Bununla birlikte, bu dönemde bizi kısıtlayan ve test eden durumlarla karşılaşabiliriz. Sabırlı olmamız gerekiyor. Günün ilk yarısında beklemeler ve sıkışıklıklar var. Şansımıza güvenmek yerine biraz daha gerçekçi olalım. Yaşça büyük kişiler, otorite ya da baba figürü olarak görülen kişilerle ilgili konular dikkat çekebilir. Kurallardan sıkılsak bile daha özenli olmamız gerekiyor olabilir.

KOÇ:Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait durumlar gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız.

BOĞA:Hareketli bir gündesiniz. Çalışma hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası...

İKİZLER:Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız işlerde engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluklarınızın artması söz konusu olabilir. Kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir.

YENGEÇ:Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız.

ASLAN:Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gerekebilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. İşlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz.

BAŞAK:Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. İşlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.

TERAZİ:Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir.

AKREP:Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapabilirsiniz. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz.

YAY:Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz olaylarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. İşlerinizde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. Arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.

KOVA:Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Akışta kalın.

BALIK:Aşk ve yaratıcılık konusunda sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.