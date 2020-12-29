Günün ilk yarısı Ay boşlukta

Ay bugün saat 13.28’e kadar İkizler burcunda boşlukta kalıyor. Kendimizi hareketli, huzursuz ve duygusal açıdan kararsız hissedebiliriz. Ay boşlukta iken verilen kararlar hayata geçmekte zorlanabilir. Bu saatlerde çok şey düşünsek bile karar vermek zor. Öğle sonrasında bizi ailevi konularda daha hassas kılan konular artabilir. Dolunay yaklaşıyor. Dolunay yaklaşırken, kendimizi ilişkilerde daha hassas hissedebiliriz. Beklentilerimiz de yükselebilir. Bugünlerde aşkta ve ilişkilerde hayallere daha çok açığız. Garip beklentiler ya da kendi kendimizi dolduruşa getirdiğimiz durumlar içinde olabiliriz. Aşkta hayal kırıklıklarına dikkat edelim.

KOÇ: Gün içinde ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız. Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Öğlen saatlerinde ilerlemek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekileceğiniz zamanlar var.

BOĞA: Yakın çevrenizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İletişimin yoğun olduğu zamanlar yaşayabilirsiniz. Gün içinde eğitim konularıyla ilgili işlere yönelebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

İKİZLER: Maddi kaynaklarla ilgili konular ön plana çıkabilir. Gün içinde bütçeleme yapmak isteyebilirsiniz. Öğle saatlerinde önünüze çıkan engelleri daha rahat şekilde aşabileceksiniz. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlerde göstermek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ: Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz dönem içindesiniz. Öğlen saatlerinde ilişkilerinizde daha uyumlu olabilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir gündesiniz, iyi değerlendirmeye bakın. Hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Akışta kalın.

ASLAN: Bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayları yönlendirebilirsiniz. Öğlen saatleri daha sakin geçebilir. Akıcı enerjiler söz konusu.

BAŞAK: Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sosyal konular daha fazla ilginizi çekebilir. Gün içinde keyif aldığınız insanlarla birlikte olmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebileceksiniz.

TERAZİ: İş hayatınızdaki gelişmelere gündeminizi etkileyebilir. Toplum önünde olmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, sizi hızlı bir şekilde hedefinize taşıyabilir. Yakın çevrenizden gelecek haberlere karşı hazır olmalısınız.

AKREP: Yaşadığınız olaylardan daha fazlasını öğrenmek için çaba sarf edebilirsiniz. Akademik konular gündeme gelebilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde kendinizi ailevi işlerle uğraşırken bulabilirsiniz.

YAY: Endişe duyduğunuz olaylar gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Öğle saatlerinde iç uyumunuzun daha fazla olduğu zamanlar olacak. Doğru ve dikkatli karar almanız gerekebilir.

OĞLAK: İkili ilişkilerinizde dengede olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular hassasiyet içerebilir. Sizi uğraştıran koşulların ortasında kaldığınızı hissedebilirsiniz. Öğlen saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Ailenizle ilgilenebilirsiniz.

KOVA: İşe ait sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sizi yoran ve yıpratan konular gündeme gelebilir. Akışta kalmaya özen göstermelisiniz. Günlük planınızı yaparsanız, gününüzü daha iyi organize edebilirsiniz.

BALIK: Uğraştığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahatça ifade edebilirsiniz. Alacağınız doğru kararlar, gün içinde rahat etmenizi sağlayacaktır. Ailevi konularınız gündeme gelebilir. Akıcı enerjiler söz konusu.