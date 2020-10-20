Ay, Yay burcunda ilerlerken oldukça istekli ve canlıyız. Yeni şeyler öğrenme arzusu ve keşfetme isteği öne çıkmakta... Yabancılarla ilgili işlerde ilerleme mümkün. Ancak abartılar da var. Özellikle akşam saatlerinde bizi ilişkilerimizde yeniden düşünmeye ve seçim yapmaya iten durumlarla karşılaşabiliriz. Karşılıklı konularda beklentiler yükselmekte... Yüksek enerjimizi yapıcı yönde kullandığımız sürece problem yok. Venüs’ün ay düğümleriyle karesi ilişkilerin ve başkalarından beklentilerin bizi daha hassas kılabildiğini gösteriyor. Özellikle bazı talihsizlikler ya da duygusal açıdan tatminsizlik yaratan durumlarla karşılaşabiliriz.

KOÇ: Yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak.

BOĞA: Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Akmayan koşullar söz konusu. Bazı işleri sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Parasal açıdan yenilenme olabilir.

İKİZLER: Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Uyum arayışı içinde olabilirsiniz. İşlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Eksikliklerinizi tamamlamak için uygun bir gün...

YENGEÇ: Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN: Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz durumları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz.

BAŞAK: Gün içinde eve ait olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eski işlerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konulara dikkat.

TERAZİ: İletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekanızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz.

AKREP: Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu.

YAY: Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. Toparlanması zaman alabilir.

OĞLAK: Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz.

KOVA: Meslektaşlarınızla organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir.

BALIK: Hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz. Akışta kalın.