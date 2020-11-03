Merkür düzeliyor

İletişim gezegeni Merkü,r akşam saatlerinde (20.49) düzgün hareketine dönmüş olacak. Merkür’ün durakladığı bugünlerde görüşmeler, konuşmalar kritik bir hal alabilir. Ancak engeller de yok değil. Olayları, görüşmeleri ciddi bir gözle değerlendirmeliyiz. Özellikle sabah saatlerinde bizi duygusal açıdan sıkan engellerle karşılaşabiliriz. Bugünlerde görüşmelerin, anlaşmaların yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Belki bir süredir üstünde düşündüğümüz projeleri tamamen değiştirme gereği duyabiliriz. Evdeki hesabın çarşıya uymadığı koşullarla karşılaşabiliriz. Gerçekçi olmaya gayret etmeliyiz.

KOÇ: Zihinsel alanda aktif olabilirsiniz. Çevrenizdekilerle etkinlik organize etmeniz mümkün. İş hayatınızda yazılı iletişiminiz yoğun olabilir. Hayal ettiğiniz konularda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Riskli

durumlarda acele etmeyin.

BOĞA: Maddi kararlar almak için ilginç imkanlar söz konusu. Harcamalarınızı gözden geçirmeniz iyi olacak. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar olabilir.

Yaşadığınız olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

İKİZLER: Kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir.

YENGEÇ: Gizli kalmış konularla ilgilenebilirsiniz. Pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili hassasiyetler içinde olabilirsiniz. Zihinsel açıdan daha aktif olabilirsiniz. Söylentilere, dedikodulara kapılmamaya bakın.

ASLAN: Gelecekle ilgili beklentileriniz üzerinde duracağınız bir gündesiniz. Kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Beklentilerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkânları değerlendirmeye bakın.

BAŞAK: Kariyer hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. İş hayatınızda yeni haberler alabilir, seyahatler yapabilirsiniz.

TERAZİ: Yeni ufuklara açılmak için çok hevesli bir gündesiniz. Yolculuk planları için teşvik edici imkânlar çıkabilir. Eğitimde başlangıçlar yapabilirsiniz. Aşkta engeller yaşanabilir. Değişen durumlara göre kendinizi ayarlamalı ve sakin kalmalısınız.

AKREP: Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. İyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz. Ortaklı para konularında karar alabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin çok olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızda dayanıklılık gösterebilirsiniz.

YAY: İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği durumlar olabilir. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, ancak dikkatli olmakta fayda var. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır.

OĞLAK: Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz.

KOVA: Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir.

BALIK: Gündeminizi evinizle ilgili konular oluşturabilir. Alışveriş yapmak isteyebilirsiniz. Aile içinde güvende hissedeceğiniz olaylar yaşanabilir. Yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda ise çift taraflı durumlar yaşanabilir. Uyanık olmalısınız.