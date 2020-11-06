Bugün su elementindeki ışıkların uyumu sezgisel alanda daha başarılı olabileceğimizi gösteriyor. Duyguların esiri olmamaya bakalım. Ancak duygusal yakınlaşmalar açısından oldukça pozitif bir gündeyiz. Daha anlaşılır olmaya gayret edelim. Akşam saatlerinde karşımızdakinden beklentilerimiz oldukça yüksek olabilir. Öğle saatlerinde daha hayalci olabiliriz. Olumlu duygular ve fedakarlık içeren konular da var. Sanatsal işler ve ilham alabileceğimiz konulara zaman ayırabiliriz. Bugün özellikle ilişkilerimizde daha fazla uyum ve hoşluk yaratabileceğimiz fırsatlar söz konusu. Konuşmadan da anlaşabileceğimiz bir gündeyiz.

KOÇ: Babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Geçmişe yönelik mevzular gün yüzüne çıkabilir. Gün içinde işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Duygusal açıdan zor durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanızda fayda var.

BOĞA: Zihinsel açıdan hareketli ve yararlı bir gündesiniz. İş yerinde yoğun olduğunuz zamanlar var. Alınması gereken kararlarda veya imzalanacak sözleşmelerde dikkatli olunmasında yarar var. Konsantrasyonunuzu sağlamakta zorlanabilirsiniz.

İKİZLER: Maddi kaynaklarla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda abartılı davranışlarda bulunabilirsiniz. İşle ilgili konularda, başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal konularda ciddi kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Keyifli bir gündesiniz.

YENGEÇ: Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. Hoşlandığınız konularla ilgilenmek size keyif verecektir. İş hayatınızda konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi bitirebilir veya ufak tefek işlerinizle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN: Bilemediğiniz konularla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden başınıza gelen olaylara karşı kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Önemli kararlar alırken özen göstermenizde fayda var.

BAŞAK: İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler söz konusu. Arkadaşlarınızla birlikte keyifli zaman geçirebilirsiniz. Dağınık enerjiler içinde duygusal karışıklık yaşayabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak için uygun zamanlar var.

TERAZİ: Toplum önünde olmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı davranışlarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Annenizle ilgili konuları göz

ardı etmemelisiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

AKREP: Düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşmak isteyebilir ve onaylanma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda bütünü görmek daha kolay olabilir. Hayat felsefeleriniz ve inançlarınız hakkında konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz.

YAY: Parasal konularla ilgili ciddi kararlar vermekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Dağınık enerjiler var. Ortaklı para konuları gündeminizi etkilemeye devam edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşulların etkisi altında kalabilirsiniz.

OĞLAK: Eşinizle ilgili konular bugünde gündeminizi etkileyebilir. Denge arayışında olacağınız zamanlar var. Zihinsel açıdan heyecan duyduğunuz konulara yoğunlaşmak isteği içinde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerde abartıya kaçma eğilimindesiniz.

KOVA: Çalışma hayatınızla ilgili sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Plan va program yaparak gününüzü değerlendirebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde dağınık enerjiler söz konusu olabilir.

BALIK: Güzel olan şeyler için rahatlıkla harcama yapabileceğiniz bir gündesiniz. Zihinsel açıdan yararlı konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İlgilendiğiniz işlerde abartıya kaçabilirsiniz. Duygusal açıdan bağlayıcı tutumlar söz konusu.