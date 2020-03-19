Bugün Ay gelecekle ilgili beklentileri, ümitleri anlatan Saka burcunda ilerliyor. Aynı zamanda sosyal konular ve gruplar da düşüncelerimiz üzerinde etkili olabilir. Yeni bir bakış açısı kazanabiliriz. Özgürlük ve yenilik isteğimiz öne çıkıyor. Değişen koşullara ayak uydurmak için çaba sarfedeceğiz. Düşüncelerimizde alternatiflere yol açmaya bakalım. Çoğu zaman yeni bir şeyi denemek stres yaratabilir. Özellikle parasal konularda huzursuz hissedebiliriz.

Öğle saatlerinde hızlı değişiklikler yüzünden daha esnek bir tutum içinde olmaya bakalım. Kimi zaman bu durum, yakın ilişkilerde ya da ailevi konular içinde de gerilimlere yol açabilir. Akışta kalın.

KOÇ:İletişim açısından hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Tutucu olabilirsiniz. Destek de alsanız, ilerleyemeye bilirsiniz. Zamanınızın çoğunda sosyal konularla ilgilenebilirsiniz.

BOĞA:Kariyer hayatınızda gündeminizi etkileyebilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz hızlı akmayabilir. Sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeme almalısınız.

İKİZLER:Telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz.

YENGEÇ:Parasal konularla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli davranmalısınız. İş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenebilirsiniz. Tedbirli davranmakta fayda var. Beklemeler yaşanabilir. Kontrollü olmalısınız. Akışta kalın.

ASLAN:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. Verimli girişimler yapabilirsiniz. İşler istediğiniz hızda ilerlemeyebilir. Sonuç almak için bekleyebilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız da fayda var.

BAŞAK:Çalıştığınız kişilerle ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. Sıkışmalar yaşanabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz.

TERAZİ:Haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız çalışmalarla uğraşmak size keyif verebilir.

AKREP:Ev hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İşle ilgili verimli girişimlerde bulunabilirsiniz. Ailenizle ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var.

YAY:İletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Çevrenizdeki olaylardan etkilenebilirsiniz. Beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. Sözleşmelere özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda destek alabilirsiniz. Birikimlerinizle ilgili beklenti içine girebilirsiniz. Çalışmalarınızdan sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Sosyal konulara yönelebilirsiniz.

KOVA:Yeni eğitim ve toplantılar planlayıp, düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda önem verdiğiniz çalışmalarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.

BALIK:Gizli meseleler gündeminizi oluşturabilir. İşlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Ortaklı konulara ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Kabullenme içinde olabilirsiniz.