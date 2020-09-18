Radyo D Ailesi İdlib’de

Giresun’daki çocuklar için oyuncak kampanyası başlatan Radyo D Ailesi, İdlib’deki minikler için de kışlık kıyafet kampanyası düzenledi. Dinleyicileri ve çeşitli kurumlardan gelen kıyafet ve oyuncakları AFAD Koordinatörlüğü’nde ulaştıran Radyo D, soğuk kış günlerine hazırlık için çocuklara destek oldu. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun eşliğinde briket evlerdeki aileler de ziyaret edildi.