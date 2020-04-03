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03.04.2020 - 07:00 |

Radyo D’de karnaval

Koronavirüs nedeniyle, 3-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’, EVDEKArnavaL sloganıyla, Adana’da balkonlara taşınacak.

Radyo D’de karnaval

Koronavirüs nedeniyle, 3-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’, EVDEKArnavaL sloganıyla, Adana’da balkonlara taşınacak. Organizasyon için Radyo D’de Eftelya’nın sunacağı yayınlara, Yetkin Dikinciler, Barış Kılıç, Barış Yurtcu, Keremcem ve Emre Karayel gibi isimler bağlanarak, ‘baharın gelişini’ kutlayacak.

Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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