Radyo D’de karnaval

Koronavirüs nedeniyle, 3-12 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan ‘Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’, EVDEKArnavaL sloganıyla, Adana’da balkonlara taşınacak. Organizasyon için Radyo D’de Eftelya’nın sunacağı yayınlara, Yetkin Dikinciler, Barış Kılıç, Barış Yurtcu, Keremcem ve Emre Karayel gibi isimler bağlanarak, ‘baharın gelişini’ kutlayacak.