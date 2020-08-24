Radyo D’den anlamlı hareket

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık yaratmayı amaçlayan Radyo D, denizlerimizin temizliği ve deniz canlılarının yaşamını önemsiyor. Sayın Emine Erdoğan, Patara ziyaretinde nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının okyanusa kavuşması üzerine sosyal medya da paylaşımda bulunmuştu. Radyo D ailesi de, farkındalık uyandırmak amacıyla 25–28 Ağustos tarihleri arasında Ege koylarında canlı yayında olacak. Radyo D 104.0 frekansında…