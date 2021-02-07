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07.02.2021 - 22:49 |

Ramo Sibel diziden ayrıldı mı, ölüyor mu? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?

Ramo dizisinde Sibel karakteri ile büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in oyuncu kadrosundan ayrılacağı öne sürüldü. Ramo 31. son bölümde yaşananlar iddiaları güçlendirdi. Peki, Ramo Sibel ölüyor mu?

Ramo Sibel diziden ayrıldı mı, ölüyor mu? Esra Bilgiç Ramo dizisinden ayrıldı mı?
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Esra Bilgiç, Show'da ekrana gelen Ramo dizisinde Ramazan'ın sevdiği kadın Sibel'e hayat veriyor. Dizi geniş bir hayran kitlesine sahip ve yayımlandığı akşamlar izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Ramo Sibel karakteri ölecek mi, diziden ayrılacak mı? İşte, yanıtı...

RAMO SİBEL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Sevilen dizi Ramo'nun 31. bölümünde Sibel'e hastane odasında tuzak kurulur. Bayıltılan Sibel'in yanına patlayıcı yerleştirilir. Ramazan'ın gözleri önünde patlayan odadan geriye kalan sadece bir yüzüktür. Peki, Sibel öldü mü, yaşıyor mu? 

Daha önce dizi kadrosundan ayrılacağı iddialarına yanıt veren Esra Bilgiç, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmişti. Ancak yayımlanan son bölümdeki patlama ve mezar sahneleri iddiaları güçlendirdi. Sibel'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı önümüzdeki hafta ekrana gelecek 32. bölümle birlikte netlik kazanacak.

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Cadde Yazarları

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