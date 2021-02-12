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12.02.2021 - 21:07 |

Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?

Ramo'nun 32. bölümü ekrana gelirken Sibel'in ölüp ölmediği merak ediliyor. Dizinin takipçileri sürekli olarak "Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?" diye soruyor.

Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?
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Ramo yeni bölümü ekranlara geliyor. Dizinin 32. bölümünde en çok merak edilen konuşarın başında Sibel'in akıbeti yer alıyor. İzleyenler "Ramo Sibel öldü mü? Sibel Bilgiç diziden ayrıldı mı?" diye soruyor.

SİBEL ÖLDÜ MÜ?

Ramo ne kadar inanmak istemese de hastane odasında alınan örnekler cesedin Sibel’e ait olduğunu gösteriyordur. Ramo ailesini bile dinlemeden her yerde Sibel’e ait bir iz arıyordur. Ramo- ’nun her eylemi İstanbul’un büyük patronlarını biraz daha rahatsız eder. Mazhar partonlarından da aldığı emirle Ramo’yu ortadan kaldırmak için harekete geçmiştir.

Yeni bölümde henüz Sibel görünmezken bir sürpriz bekleniyor.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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