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05.09.2020 - 12:11 |

'Ramo'nun yeni sezon afişi yayınlandı

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın başrolde yer aldığı, Show TV dizisi 'Ramo'nun yeni sezonunun afişi yayınlandı.

'Ramo'nun yeni sezon afişi yayınlandı
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Adalet mücadelesinde en zirveye savaş açan 'Ramo’nun yeni hikayesi, yakında Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan 'Ramo’nun, 'Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı vardır. Dışarıda onu yeni zorluklar beklese de Ramo kararlıdır: Hesabı kapatmaya geldim.

Ramonun yeni sezon afişi yayınlandı

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