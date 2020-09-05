'Ramo'nun yeni sezon afişi yayınlandı

Adalet mücadelesinde en zirveye savaş açan 'Ramo’nun yeni hikayesi, yakında Show TV'de izleyicisiyle buluşacak.

Hapishane yılları boyunca küllerinden yeniden doğan 'Ramo’nun, 'Cihangir’den intikam almak için ince ince işlediği bir planı vardır. Dışarıda onu yeni zorluklar beklese de Ramo kararlıdır: Hesabı kapatmaya geldim.