MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rapiskalar arasında
13.05.2020 - 07:00 |

Rapiskalar arasında

İstanbul’dan Trakya istikametine giderken yolun her iki yanı, kimilerine göre rapiska, kimilerine göre kanola bitkisinin çiçeklenmesiyle sapsarı renge büründü.

Rapiskalar arasında
ABONE OL

İstanbul’dan Trakya istikametine giderken yolun her iki yanı, kimilerine göre rapiska, kimilerine göre kanola bitkisinin çiçeklenmesiyle sapsarı renge büründü. Bol bol çiçek yapan, hem çevrenin hem de çiftçinin umudu olan rapiskalar pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Önceki gün işleri dolayısıyla bu bölgeye giden Fiolas Kozmetik’in sahibi Fulya Gündoğdu da sapsarı tarlanın ortasında poz verdi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Evin Şaşmaz da rapiskalar arasındaki fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağı deldi

Yasağı deldi

İlaç tedavisi görüyor

İlaç tedavisi görüyor

Karantinaya alıştı

Karantinaya alıştı

‘Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum’

‘Sorumluluğu omuzlarımda taşıyorum’

Sıradaki Haber