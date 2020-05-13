Rapiskalar arasında

İstanbul’dan Trakya istikametine giderken yolun her iki yanı, kimilerine göre rapiska, kimilerine göre kanola bitkisinin çiçeklenmesiyle sapsarı renge büründü. Bol bol çiçek yapan, hem çevrenin hem de çiftçinin umudu olan rapiskalar pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Önceki gün işleri dolayısıyla bu bölgeye giden Fiolas Kozmetik’in sahibi Fulya Gündoğdu da sapsarı tarlanın ortasında poz verdi. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Evin Şaşmaz da rapiskalar arasındaki fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.