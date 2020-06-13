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HaberlerMagazin Haberleri Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş'a manevi destek
13.06.2020 - 10:58 |

Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş'a manevi destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ın vefatıyla sarsılan Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'u telefonla arayarak, üzüntülerini paylaştıklarını belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş'a manevi destek
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Ebru Şallı, geçtiğimiz nisan ayında, iki yıldır Lenfoma ile mücadele eden 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmişti. Corona virüs salgını sürecinde yaşanan bu kayıp sebebiyle cenazeye, Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş ve Pars'ın babası Harun Tan dışında aile yakınları katılamamıştı. Gelen bir telefon ise Akkuş ailesinin üzüntüsüne bir nebze destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uğur Akkuş-Ebru Şallı çiftini telefonla arayarak üzüntülerini paylaştıklarını belirtti. Uzun süre telefonda konuşan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan; ünlü çifte acılarını paylaştıklarını, genç olduklarını ve ikisinin de çocuklarının bulunduklarını, onlara dikkat etmeleri ve ihmal etmemelerini gerektiklerini belirtti.

13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Haziran 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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