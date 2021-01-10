Recep’ten 2021 yorumları

Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan Uzman Astrolog Özlem Recep, Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin ikinci kez nikah masasına oturabileceğini söyledi. Recep, Serenay Sarıkaya için ise “Uluslararası nitelikte bir projeye imza atabilir. Aşk ve sevgi konularında ocak-şubat aylarında zorluk yaşasa da üzüldüğü olayların haziranda lehine dönmesi mümkün. Yeni bir aşk geliyor” dedi.