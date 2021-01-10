MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Recep’ten 2021 yorumları
10.01.2021 - 07:00 |

Recep’ten 2021 yorumları

Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan Uzman Astrolog Özlem Recep, Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin ikinci kez nikah masasına oturabileceğini söyledi.

Recep’ten 2021 yorumları
ABONE OL

Ünlüler dünyasının yıldız haritalarına bakarak nokta atışı öngörülerde bulunan Uzman Astrolog Özlem Recep, Demet Akalın ile Okan Kurt çiftinin ikinci kez nikah masasına oturabileceğini söyledi. Recep, Serenay Sarıkaya için ise “Uluslararası nitelikte bir projeye imza atabilir. Aşk ve sevgi konularında ocak-şubat aylarında zorluk yaşasa da üzüldüğü olayların haziranda lehine dönmesi mümkün. Yeni bir aşk geliyor” dedi.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

Son dakika - Beşiktaş'ta Atiba, Ghezzal ilk 11’e dönüyor

Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!

Son dakika - Genoa'ya galibiyeti Miha Zajc'ın golü getirdi!

Transfer haberleri | Galatasaray'ın gözdesi Onyekuru, İstanbul’da!

Transfer haberleri | Galatasaray'ın gözdesi Onyekuru, İstanbul’da!

Son dakika - Trabzonspor'da 'bay' rahatlığı!

Son dakika - Trabzonspor'da 'bay' rahatlığı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet