REKOR KIRDILAR

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olarak rekora imza atan ‘Arka Sokaklar’, 15’inci sezonuna “Merhaba” diyecek. Başrolünü Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Kanal D’nin fenomen projesinin 557’nci bölüm çekimleri, hızla devam ediyor.

Dizinin oyuncu kadrosuna üç yeni isim daha katıldı. Gizem Terzi polis Sinem karakteriyle, Perihan Ünlücan avukat Başak, Hakan Uygun ise uluslararası bir çetenin reisi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı ‘Arka Sokaklar’, yakında seyircileriyle buluşacak.