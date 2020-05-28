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28.05.2020 - 07:00 |

Rekora koşuyorlar

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden ve ERDODER Başkanı Canan Göztepe’nin başlattığı kampanya rekora koşuyor.

Rekora koşuyorlar
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Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden ve ERDODER Başkanı Canan Göztepe’nin başlattığı kampanya rekora koşuyor. Salgının ilk günlerinde hastane çalışanlarına moral vermek amacıyla arkadaşlarıyla evlerinde dolma, kek, kurabiye gibi kumanyalar hazırlayan kişilerin sayısı bugün yurt genelinde 800’ü geçti. Bir kişiyle başlayan ve sayıları her geçen gün artan, İzmir’den Adana ve Antakya’ya kadar uzanan zincirde, Göztepe gece yarılarına kadar telefon başında sağlık çalışanlarından gelen teşekkür mesajlarını arkadaşlarıyla paylaşıyor.

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