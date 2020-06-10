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10.06.2020 - 07:00 |

Rekorlu açılış!

Lady Gaga’nın koronavirüs nedeniyle ertelediği ve geçtiğimiz hafta yayınladığı altıncı albümü ‘Chromatica’, Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yaptı.

Rekorlu açılış!
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Lady Gaga’nın koronavirüs nedeniyle ertelediği ve geçtiğimiz hafta yayınladığı altıncı albümü ‘Chromatica’, Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yaptı. 2020 yılının ‘En Büyük Açılış Yapan Albüm’ rekorunu elinde tutan şarkıcının yeni çalışmasında, 10 parça yer alıyor. Gaga’yı, ‘Life on the Flip Side’ ile Jimmy Buffett ve ‘My Turn’ ile Lil Baby takip ediyor.

Metin Şentürk o görüntülere açıklık getirdi: Ben de çekiciyim!Görme engelli sanatçı Metin Şentürk'ün araç kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı, eleştiriler hakkında konuştu.
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Cadde Yazarları

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