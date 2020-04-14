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14.04.2020 - 07:00 |

Renkler arasında

Artaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Çetinsaya, yoğun iş temposu arasında kültür ve sanata da vakit ayırmayı ihmal etmiyor.

Renkler arasında

Artaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Çetinsaya, yoğun iş temposu arasında kültür ve sanata da vakit ayırmayı ihmal etmiyor. İş insanı, geçtiğimiz günlerde uluslararası alanda başarılara sahip Ekrem Yalçındağ’ın Taksim’deki atölyesine konuk oldu. Sanatçının geometrik ve floral motiflerini içeren tasarımları hakkında bilgi alan Çetinsaya’ya, Fenerbahçe Kongre üyesi Samet Eryılmaz da eşlik etti.

Sinem Güven, Pınar Altuğ ve Ata Demirer'e meydan okuduEski manken Sinem Güven, karantina kurallarına uyarak evden çıkmıyor. Güven, 44 dakikalık egzersizini paylaşarak ünlü isimlere meydan okudu.
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Cadde Yazarları

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