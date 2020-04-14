Renkler arasında

Artaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Çetinsaya, yoğun iş temposu arasında kültür ve sanata da vakit ayırmayı ihmal etmiyor. İş insanı, geçtiğimiz günlerde uluslararası alanda başarılara sahip Ekrem Yalçındağ’ın Taksim’deki atölyesine konuk oldu. Sanatçının geometrik ve floral motiflerini içeren tasarımları hakkında bilgi alan Çetinsaya’ya, Fenerbahçe Kongre üyesi Samet Eryılmaz da eşlik etti.