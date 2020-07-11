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11.07.2020 - 07:00 |

Renkli buluşmada sürpriz

Sosyal yaşamın yardımsever isimlerinden Monik İpekel öncülüğünde kurulan Dönüşüm Platformu, uzun bir aradan sonra bir araya geldi.

Renkli buluşmada sürpriz
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Reyhan İpekel, Elif Hobikoğlu, Jale Balcı, Serap Sarı ve Ece Kıral’ın da aralarında yer aldığı konuklar, normalleşme sürecinde gelecek projelerini değerlendirirken, platform üyelerinden Naile Karaaslan’a sürpriz yaş günü düzenlediler. Dostlarıyla pasta kesen iş insanı, “Salgın nedeniyle ayrı kaldığımız süreçte bir arada olmanın, hayatı paylaşmanın ve sevginin kıymetini yaşayarak deneyimledik. Bundan sonrası için sağlıkla nice günlere inşallah” diyerek, duygularını ifade etti.

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.
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Cadde Yazarları

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