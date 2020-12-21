Renkli tasarımlar

Mano çantalarını tasarlama macerası üniversite sıralarından bugünlere taşınan Gülay Kamaz ve Ayşem Sezer Binatlı, iki yeni model çıkardı. Ortaklar, “Alışveriş yaparken dezenfektanları çantanın üzerine asabileceğimiz bir şey olsa ve maskeleri kolumuza takacağımız temiz bir kabımız diye düşünürken bu iki model çıktı. Amacımız, pratik, renkli ve eğlenceli aksesuarlar sunmak” dedi.