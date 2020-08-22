Renkli yarışma

Zahide Yetiş’in sunduğu ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’, 31 Ağustos Pazartesi günü Kanal D’de gündüz kuşağında başlayacak. Moda konusunda en iddialı kayınvalidelerle; hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, programda yarışacak. Projede, her hafta beş gelin ve beş kayınvalideden oluşan çiftler mücadele edecek.

Her gün bir gelinin evine konuk olunacak yapımda, kayınvalide kendisine verilen bütçeyle gelini için günün konseptine uygun alışveriş yapacak. Gelin ise evinde rakip kayınvalideleri ağırlayacak. Gün sonunda kayınvalidesinin aldığı kıyafetleri giyen gelin, Yetiş ile kayınvalidelerin önüne çıkacak ve puan alacak. Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalide, 10 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olacak.