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09.04.2020 - 07:00 |

Resim ve müziğin buluşması

Koronavirüs günlerini Samsun’da geçiren iki dost sanatçı Prof. Dr. Gülten İmamoğlu ve Prof. Dr. Olga Hasanova, evde kaldıkları dönemde yaptıkları dijital yayınla ilgi toplamaya devam ediyor.

Resim ve müziğin buluşması

Koronavirüs günlerini Samsun’da geçiren iki dost sanatçı Prof. Dr. Gülten İmamoğlu ve Prof. Dr. Olga Hasanova, evde kaldıkları dönemde yaptıkları dijital yayınla ilgi toplamaya devam ediyor. Uluslararası alanda resitalleriyle adını duyuran piyanist Hasanova, doğaçlama beste yaparken, başarılı sergilere imza atan ressam İmamoğlu da yeteneklerini konuşturuyor. Hoş bir sanat buluşmasının ortaya çıktığı anlar, ilgiyle izleniyor.

Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
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Cadde Yazarları

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