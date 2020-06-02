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02.06.2020 - 17:39 |

Restoranda kısa süreli toplantı

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Faruk Süren, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Restoranda kısa süreli toplantı
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Yeni normal günleri ile birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan AVM'ye öğle saatlerinde gelen Faruk Süren, Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da dostlarıyla buluşarak kısa süreli toplantı gerçekleştirdi.

Maskesini bir an olsun çıkarmayan iş insanı, daha sonra da Masa Restaurant'a geçti, yemek yedikten sonra İstinyePark'tan ayrıldı.

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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