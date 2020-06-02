Restoranda kısa süreli toplantı

Yeni normal günleri ile birlikte 1 Haziran'da kapılarını açan AVM'ye öğle saatlerinde gelen Faruk Süren, Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restaurant'da dostlarıyla buluşarak kısa süreli toplantı gerçekleştirdi.

Maskesini bir an olsun çıkarmayan iş insanı, daha sonra da Masa Restaurant'a geçti, yemek yedikten sonra İstinyePark'tan ayrıldı.