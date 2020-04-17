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HaberlerMagazin Haberleri Reyhan Hanım'ın, Hatice'den şaşırtan isteği!
17.04.2020 - 15:23 |

Reyhan Hanım'ın, Hatice'den şaşırtan isteği!

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Gelinim Mutfakta' yarışmasının 505'inci bölümünde; Reyhan Hanım, Hatice'den, fırını ile ilgili sorun yaşayan Neslihan'a yardım etmesini istedi.

Reyhan Hanım'ın, Hatice'den şaşırtan isteği!

Günün yarışma konusu olan tatlının fırın ile ilgili bir durumu olursa Hatice'nin, Neslihan'a müdahale etmesini isteyen Reyhan Hanım'ın bu tavrı gün sonu değerlendirmesinde çok tartışıldı. Özellikle Neslihan, böyle bir istekte bulunmasına çok kızdı. Reyhan Hanım ise bu konu yüzünden üstüne gelenlerle tartışmaya başladı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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