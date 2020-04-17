Reyhan Hanım'ın, Hatice'den şaşırtan isteği!

Günün yarışma konusu olan tatlının fırın ile ilgili bir durumu olursa Hatice'nin, Neslihan'a müdahale etmesini isteyen Reyhan Hanım'ın bu tavrı gün sonu değerlendirmesinde çok tartışıldı. Özellikle Neslihan, böyle bir istekte bulunmasına çok kızdı. Reyhan Hanım ise bu konu yüzünden üstüne gelenlerle tartışmaya başladı.