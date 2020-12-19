Rıza Kocaoğlu göbeğini eritti

Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık vermeye başladı.

Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuştu: Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi.