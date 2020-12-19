MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rıza Kocaoğlu göbeğini eritti
19.12.2020 - 16:15 |

Rıza Kocaoğlu göbeğini eritti

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, geçtiğimiz haziran ayında Bodrum'da görüntülendiği kilolu halinden eser kalmadı.

Rıza Kocaoğlu göbeğini eritti
ABONE OL

Temmuz ayında detoks kampına giden Rıza Kocaoğlu, İstanbul'a dönünce spora ağırlık vermeye başladı.

Spor salonunda çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan 41 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü dikkat çekti.

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuştu: Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi.

Rıza Kocaoğlu göbeğini eritti

Magazin Haberleri Bülteni (19 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilek Birgen'den çocuklara hediye

Dilek Birgen'den çocuklara hediye

Seda Bakan, 'Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?

Seda Bakan, 'Mucize Doktor'dan neden ayrıldı?

Emre Altuğ çocukları için alışverişte

Emre Altuğ çocukları için alışverişte

Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması

Gökhan Göz'den Gülşah Saraçoğlu açıklaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet