Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme'de açtı.

BEĞENİ YAĞDI

Tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.

KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Öte yandan oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

"Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyim

Ah şu kaderi çözersem eğer

Bekle geliyorum

Çok öpüyorum hepinizi."