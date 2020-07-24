24.07.2020 - 15:31 |
Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.
Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme'de açtı.
BEĞENİ YAĞDI
Tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.
KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Öte yandan oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şu mesajı yayınlamıştı:
"Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyim
Ah şu kaderi çözersem eğer
Bekle geliyorum
Çok öpüyorum hepinizi."
Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.