MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar
24.07.2020 - 15:31 |

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar

Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Hazal Subaşı tatilin keyfini çıkarmaya devam ediyor.

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan yeni pozlar
ABONE OL

Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme'de açtı.

BEĞENİ YAĞDI 

Tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı. Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı. 

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşıdan yeni pozlar

KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ 

Öte yandan oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

"Aya benzer GÖBEĞİM E doğal olarak diyetteyim

Ah şu kaderi çözersem eğer

Bekle geliyorum

Çok öpüyorum hepinizi."

Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşıdan yeni pozlar

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Utangaç Nazlı Kayı

Utangaç Nazlı Kayı

Lerzan Mutlu'nun renkli tarzı

Lerzan Mutlu'nun renkli tarzı

Feryal Gülman: Boşanma davamız sürüyor

Feryal Gülman: Boşanma davamız sürüyor

Burcu Şendir: Evim artık Bodrum’da

Burcu Şendir: Evim artık Bodrum’da

Sıradaki Haber