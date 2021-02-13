Rıza Kocaoğlu'ndan Hazal Subaşı paylaşımı

Uzun zamandır sosyal medyada fotoğraf paylaşmayan ve ayrıldıkları iddia edilen Hazal Subaşı ile Rıza Kocaoğlu'ndan aşk fotoğrafı geldi. Rol aldıkları 'Çukur' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen çiftten Kocaoğlu, sevgilisi Hazal Subaşı'na sarıldığı anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaoğlu'nun sevgilisinin adını kalbinin üzerine etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

16 KİLO VERDİ

Geçtiğimiz yaz Bodrum’da görüntülenen ve göbekli haliyle dikkat çeken oyuncu Rıza Kocaoğlu, o görüntülerden sonra sıkı bir diyete girdiğini söylemişti.

Kocaoğlu, basına yansıyan göbekli fotoğraflarından sonra Twitter hesabından esprili bir paylaşımda bulunmuş ve "Aya benzer göbeğime doğal olarak diyetteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer bekle geliyorum. Çok öpüyom hepinizi" demişti.

O görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte sıkı bir diyete girdiğini söyleyen Kocaoğlu, tam 16 kilo verdiğini söyledi.

Detoks ve su diyetin yaptığını ifade eden başarılı oyuncu, “Su diyetiyle 15 günde dokuz kilo verdim. İki hafta su ve kahveyle beslendim. O dönem boyunca vücudumda biriktirdiklerimi harcadım. İnsan yemek yememekten ölmüyormuş. 15 günde bunu fark ettim’’ dedi.

HAZAL'DAN EVLİLİK SORUSUNA YANIT!

Öte yandan Hazal Subaşı, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı.

Sevgilisiyle aynı sette olması üzerine gelen soruyu yanıtlayan Subaşı, "Herkes kendi karakterine odaklanmış oluyor ama birbirimize yardımcı oluyoruz. Farklı dizilerde olsak da birbirimize yardımcı olurduk. Çok fazla sahnemiz yok. Genel de aynı günler sete gitmiyoruz. Çok denk gelmiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Gazetecilerin "Rıza Bey'i kıskanıyor musunuz? Senaryo gereği olan yakınlaşmalar sizi rahatsız ediyor mu?" sorularına ise oyuncu, "Yok, olmuyor" cevabını vermişti. Ünlü oyuncu, evlilik sorularını ise "Şu an öyle bir düşüncemiz yok. İleride ne olur bilmiyorum" cevabını vermişti.

Subaşı, birkaç hafta önce canlandırdığı karakterin hikayesinin bitmesiyle diziden ayrıldı.