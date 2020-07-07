Rıza Kocaoğlu'ndan Melisa Sözen paylaşımı

Üniversiteden mezun olduktan sonra 2001 yılında Çağan Irmak imzalı ‘Bana Şans Dile’ filmi ile izleyici karşısına çıkan Rıza Kocaoğlu, rol arkadaşı Melisa Sözen’in yeni yaşını Instagram’da paylaştığı film karesi ile kutladı.

Kocaoğlu, Melisa Sözen’in fotoğrafının altına şu notu düştü: “İstanbul ilk iş ilk rol arkadaşı, tanımaktan, oynamaktan en mutlu olduğum, güzel kalpli, güzel bakışlı canım kardeşim iyi ki doğdun nice mutlu senelere Melisa Sözen” notu ile paylaştı.