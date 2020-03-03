Rock mekanında piyano konseri

‘Müziğin dahisi’ olarak nitelendirilen 23 yaşındaki piyanist Berk Can Arslan, genelde rap ve rock şarkıcılarının sahne aldığı Beşiktaş İF Performance Hall’da piyano resitali sundu. Arslan, “Genelde genç kitlenin tercih ettiği mekanlarda konser vermeyi tercih ediyorum. Kendi müziğim ve bestelerim dışında geçmişten günümüze gelen anonim, etnik müziği de dinleyiciye sunuyorum” dedi.