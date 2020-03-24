24.03.2020 - 07:00 |
Rol Model Olacak
SosyalBen Vakfı’nın, 2020 yılı için gönüllü elçisi olan Bensu Soral, çocuklara #HayaldenGerçeğe söylemiyle, rol model olmayı hedefliyor
Bensu Soral, Türkiye ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaşları arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve gelişimlerini hedefleyen atölye veya saha çalışmalarını gerçekleştiren SosyalBen Vakfı’nın, 2020 yılı için gönüllü elçisi oldu. Oyuncu, miniklere #HayaldenGerçeğe söylemiyle rol model olmayı hedefliyor.
Soral, “Kısa sürede hayata geçirdikleri projeler ve dokundukları minikler beni çok etkiledi. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta... Çocukları çok seviyorum ve bunu doğum günümde (23 Mart) paylaşmaktan dolayı, ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu. Onlarla buluşacağım günü bekliyorum” dedi.
Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.