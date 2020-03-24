Rol Model Olacak

Bensu Soral, Türkiye ve dünyada dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaşları arası çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve gelişimlerini hedefleyen atölye veya saha çalışmalarını gerçekleştiren SosyalBen Vakfı’nın, 2020 yılı için gönüllü elçisi oldu. Oyuncu, miniklere #HayaldenGerçeğe söylemiyle rol model olmayı hedefliyor.

Soral, “Kısa sürede hayata geçirdikleri projeler ve dokundukları minikler beni çok etkiledi. Şimdi sıra birlikte güzel işlere imza atmakta... Çocukları çok seviyorum ve bunu doğum günümde (23 Mart) paylaşmaktan dolayı, ayrıca çok mutluyum. Benim için özel ve unutulmaz bir hediye oldu. Onlarla buluşacağım günü bekliyorum” dedi.