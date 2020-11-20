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20.11.2020 - 07:00 |

Rol model Rita!

Rita Ora’nın 2002’de başladığı kariyerinde 20 milyon sterlin’lik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi.

Rol model Rita!
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Rita Ora’nın 2002’de başladığı kariyerinde 20 milyon sterlin’lik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi. The Sun gazetesine göre, iki albüm
çıkaran, yetenek yarışmalarında jüri koltuğunda oturan ve reklamlarda yer alan şarkıcı, tüm bunları eğlenceli, ilişki kurulabilir bir karakter olmasına borçlu.
Haberde ayrıca Ora’nın toplumda rol model olduğu da vurgulandı.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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