Rol model Rita!

Rita Ora’nın 2002’de başladığı kariyerinde 20 milyon sterlin’lik (yaklaşık 203 milyon TL) servet elde ettiği öğrenildi. The Sun gazetesine göre, iki albüm

çıkaran, yetenek yarışmalarında jüri koltuğunda oturan ve reklamlarda yer alan şarkıcı, tüm bunları eğlenceli, ilişki kurulabilir bir karakter olmasına borçlu.

Haberde ayrıca Ora’nın toplumda rol model olduğu da vurgulandı.