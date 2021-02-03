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03.02.2021 - 07:00 |

Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

Sedef Avcı, Exxen’de yayınlanan ve kadına şiddeti konu alan ‘Hükümsüz’ dizisinde yakılarak araçtan atılan Meryem’i canlandırdı.

Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı
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Rolünün etkisinden uzun süre çıkamayan oyuncunun, yanık makyajının altı saat sürdüğü öğrenildi. Kadına şiddeti konu alan ve gerçek hayat hikayelerini anlatan Hükümsüz’de Sedef Avcı, yakılarak arabadan atılan Meryem’in hüzün dolu hikayesini canlandıracak. Esma ve Filiz ise kendi davalarındaki kararlılık ile diğer kadınların umudu olacak.

Sedef Avcı, Exxen’de yayınlanan ve başrollerini Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir, Alican Yücesoy ve İsmail Hacıoğlu’nun paylaştığı “Hükümsüz”ün 5.bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Sedef Avcı rolün etkisinden çıkamadı

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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