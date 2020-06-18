Romantik gece

Gayrimenkul başta olmak üzere sanat ve spor camiasının yakından tanıdığı Erol Özmandıracı, geçtiğimiz yıl yaşamını birleştirdiği Naz Elmas’ın doğum gününü önceki akşam kutladı. Aile büyüklerinin de katıldığı gecede, birbirlerine sarılarak pasta kesen çift, büyük alkış aldı. Normalleşme sürecini Göcek’te tatil yaparak geçiren ikili, mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.