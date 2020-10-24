Romantik kutlama

Hadise, 35’inci yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve görüntü vermekten kaçınan çift, doğum günü akşamını birlikte geçirdi. Oyuncunun Ulus’taki evinde romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.