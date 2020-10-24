24.10.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ
Romantik kutlama
Hadise, 35’inci yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla kutladı.
Hadise, 35’inci yaşını sevgilisi Kaan Yıldırım ve dostlarıyla kutladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve görüntü vermekten kaçınan çift, doğum günü akşamını birlikte geçirdi. Oyuncunun Ulus’taki evinde romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, sosyal medyadan da bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.
Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.