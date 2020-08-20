Romantik paylaşım

Kaan Yıldırım’la aşkını gözlerden uzak yaşayan Hadise, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Oyuncunun omzuna yaslandığı ve el ele tutuştuğu karesini paylaşan şarkıcı, “Yanımda... Sağımda, solumda, ufkumda... Yanında... Yazında, kışında, tüm baharlarında...” notunu düştü. Hadise’nin paylaşımı ikilinin hayranlarından yoğun ilgi gördü.