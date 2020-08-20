20.08.2020 - 07:00 |
Romantik paylaşım
Kaan Yıldırım’la aşkını gözlerden uzak yaşayan Hadise, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.
Kaan Yıldırım’la aşkını gözlerden uzak yaşayan Hadise, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Oyuncunun omzuna yaslandığı ve el ele tutuştuğu karesini paylaşan şarkıcı, “Yanımda... Sağımda, solumda, ufkumda... Yanında... Yazında, kışında, tüm baharlarında...” notunu düştü. Hadise’nin paylaşımı ikilinin hayranlarından yoğun ilgi gördü.
Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.