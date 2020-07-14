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14.07.2020 - 09:31 |

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a konser şoku! İptal oldu

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un kız arkadaşı B.Y.’yi darp ettiğinin ortaya çıkmasının ardından grubun konserleri iptal olmaya başladı.

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a konser şoku! İptal oldu
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 22 Temmuz’da Harbiye Açıkhava’da Mehmet Erdem’le birlikte sahne almaya hazırlanan Rubato’nun yerine Aşkın Nur Yengi’yle anlaşıldı.

Grubun Mehmet Erdem’le birlikte 19 Eylül’de Selçuklu Kongre Merkezi’nde ve 21 Kasım’da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde vereceği konserler de iptal edildi. Konserleri organize eden Bayhan Prodüksiyon’un sahibi Uğur Bayhan, konuyla ilgili, "Şirket olarak böyle bir karar aldık. Bu sezon Mehmet Erdem’le 5-6 konserleri daha vardı, onları da iptal ettik" şeklinde bir açıklama yaptı.

B.Y. evlilik hazırlığı yaptığı Özer Arkun tarafından darp ve tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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