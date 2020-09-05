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05.09.2020 - 07:00 |

Rümeysa’dan ‘Dünya Telaşı’

Sezen Aksu imzalı ilk çalışması ‘Yansın İstanbul’la beğeni toplayan Rümeysa, dört yıl aranın ardından ‘Dünya Telaşı’ isimli yeni single’ını çıkardı.

Rümeysa’dan ‘Dünya Telaşı’
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Sezen Aksu imzalı ilk çalışması ‘Yansın İstanbul’la beğeni toplayan Rümeysa, dört yıl aranın ardından ‘Dünya Telaşı’ isimli yeni single’ını çıkardı. Çalışmaya, Sezen Aksu ve Ayla Çelik’ten tam destek geldi. Çelik’in müzik prodüktörlüğünü üstlendiği, sözü ve müziği Rümeysa’ya ait olan şarkının aranjesinde ise Serkan Ölçer’in imzası bulunuyor.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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