30.01.2020 - 10:20 |
Saadet Işıl Aksoy: Son düzlük 35. hafta
Saadet Işıl Aksoy, 2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmişti. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Aksoy, Instagram hesabından karnı burnunda paylaşımlarına devam ediyor.
Hamileliğinde son düzlüğe giren Saadet Işıl Aksoy, 35. haftada olduğunu takipçileriyle paylaştı. Dün köpeğini gezdirdiği anları sosyal medya hesabından yayınlayan Aksoy, fotoğrafın altına "Ay dur! Şurada iki dakika soluklanayım haftasındayım. Son düzlük, 35. hafta" yazdı.