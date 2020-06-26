Saba Tümer detoks kampına girdi

Karantina sürecinde evden çıkmayan ve bu süreçte evden canlı yayınlar yapan Saba Tümer, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.