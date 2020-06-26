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26.06.2020 - 08:15 |

Saba Tümer detoks kampına girdi

Karantinadan çıkan Saba Tümer kendini detoks kampına attı. Mert Vidinli ile Bodrum'da tatilde olan Saba Tümer son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Saba Tümer detoks kampına girdi
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Karantina sürecinde evden çıkmayan ve bu süreçte evden canlı yayınlar yapan Saba Tümer, kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Mert Vidinli ile detoks kampına giden Tümer tatilden bol bol fotoğraf ve video paylaştı.

Son olarak denizde yüzerken çekilmiş anlarını paylaşan Tümer, İrem Derici'yi de yoruma ekleyerek "Acemi balığa klip çektim" yorumunu düştü. Derici ise bu paylaşıma kayıtsız kalmadı. "Sizin sinirleriniz iyice gevşedi açlıktan, ölüyorum haha" yazdı.

Saba Tümer detoks kampına girdi

 

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