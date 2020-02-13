Sabaha kadar eğlence!

Rihanna, önceki gün Hollywood’da yer alan The Nice Guy isimli restoran ve gece kulübünün çıkışında objektiflere takıldı. Mekanı sabah 04.35’te terk eden 31 yaşındaki şarkıcıya, aralarında aşk dedikodularının bulunduğu A$AP Rocky de eşlik etti. Riri’den bir saat sonra mekana giriş yaptığı öğrenilen rapçi, çıkışta görüntü vermekten kaçındı.