Sabancı garaj kuruyor

Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı’nın 1990’da Bridgestone lastik bayi olarak kurduğu Birlas Motorsporları Otomotiv, salgın sürecinde ilk büyük atağını başlattı. Şirket, Birlas Garage çatısı altında Türkiye çapında 50 servis noktasıyla anlaştı. Temsilciler, otomobil ve motosikletlere lastik değişiminden, kaporta boya bakımı ve hasar tamirine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Birlas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Demirdağ ve kurmaylarının ev sahipliğinde Nearport Otel’de yapılan toplantı, sektörde yeni bir sayfa açacak.