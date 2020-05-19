Sabancı’dan ÇiçekSA

Türk iş dünyasının olduğu kadar dünyanın önde gelen iş kadınlarından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, koronalı günlerde farklı bir mutluluk yaşıyor. Sabancı grubu olarak çiçeklere olan ilgileri nedeniyle Adana’daki evlerinin bahçesinden başlattıkları ağaç dikme hobilerini büyük bir zevkle sürdüren Güler Hanım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dijital platforma renk katıyor. İzmit Kordsa Fabrikası’nın bahçesindeki ve Tuzla’daki Sabancı Üniversitesi kampüsündeki Japon kiraz ağaçlarının çiçekleri, görenleri hayran bırakıyor.