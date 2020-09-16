Sabri Sarıoğlu: Bebeğimiz gayet sağlıklı

Yeni doğan bebeklerini kontrole getiren Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti, hastane çıkışı soluğu etçide aldı. Bebek’in sağlığının yerinde olduğunu belirten eski futbolcu, "Her şey yolunda, bebeğimiz gayet sağlıklı” dedi.

Eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da sağlıklı olduğunu dile getiren Sabri Sarıoğlu, erkek çocuklarının ismine henüz karar vermediklerini söyledi.