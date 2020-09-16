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HaberlerMagazin Haberleri Sabri Sarıoğlu: Bebeğimiz gayet sağlıklı
16.09.2020 - 10:25 | | UMUT ÜNVER

Sabri Sarıoğlu: Bebeğimiz gayet sağlıklı

Üçüncü kez anne ve babalık sevinci yaşayan Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Sabri Sarıoğlu: Bebeğimiz gayet sağlıklı
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Yeni doğan bebeklerini kontrole getiren Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti, hastane çıkışı soluğu etçide aldı. Bebek’in sağlığının yerinde olduğunu belirten eski futbolcu, "Her şey yolunda, bebeğimiz gayet sağlıklı” dedi.

Eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da sağlıklı olduğunu dile getiren Sabri Sarıoğlu, erkek çocuklarının ismine henüz karar vermediklerini söyledi. 

Magazin Haberleri Bülteni (16 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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