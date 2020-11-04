Yakın zamanda üçüncü çocuğunu kucağına alan Sabri Sarıoğlu, çocukları için alışveriş yaptı. Muhabirlerin 'hayırlı olsun' demesi üzerine Sarıoğlu, "Allah herkese anne-baba olmayı nasip etsin" dedi.

İş için bir restoranda toplantı yapan eski milli futbolcu, toplantı sonrası objektiflere poz verdi.