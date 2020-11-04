04.11.2020 - 12:59 |
Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.
Yakın zamanda üçüncü çocuğunu kucağına alan Sabri Sarıoğlu, çocukları için alışveriş yaptı. Muhabirlerin 'hayırlı olsun' demesi üzerine Sarıoğlu, "Allah herkese anne-baba olmayı nasip etsin" dedi.
İş için bir restoranda toplantı yapan eski milli futbolcu, toplantı sonrası objektiflere poz verdi.
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