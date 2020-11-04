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04.11.2020 - 12:59 |

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı.

Sabri Sarıoğlu çocukları için alışveriş yaptı
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Yakın zamanda üçüncü çocuğunu kucağına alan Sabri Sarıoğlu, çocukları için alışveriş yaptı. Muhabirlerin 'hayırlı olsun' demesi üzerine Sarıoğlu, "Allah herkese anne-baba olmayı nasip etsin" dedi.

İş için bir restoranda toplantı yapan eski milli futbolcu, toplantı sonrası objektiflere poz verdi.

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Cadde Yazarları

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