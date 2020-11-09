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09.11.2020 - 13:19 |

Sabri Sarıoğlu: Geçmiş olsun İzmir

Galatasaray’ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur ve Kızı Sera ile Aqua Florya AVM’de objektiflere takıldı.

Sabri Sarıoğlu: Geçmiş olsun İzmir
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Sarıoğlu Ailesi, günün erken saatlerinde AVM'ye gelerek kahvaltı yaptıktan sonra dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezdi.

Objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen eski futbolcu, “İzmir'deki depremin ardından tüm kalbimiz onlarla, destek için her zaman varız. Tüm düşüncelerimiz mağdur olanlar ve onların yakınlarıyla. Geçmiş olsun İzmir. Kalbimiz sizinle" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (9 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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