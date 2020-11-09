Sabri Sarıoğlu: Geçmiş olsun İzmir

Sarıoğlu Ailesi, günün erken saatlerinde AVM'ye gelerek kahvaltı yaptıktan sonra dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezdi.

Objektiflere poz vermeyi ihmal etmeyen eski futbolcu, “İzmir'deki depremin ardından tüm kalbimiz onlarla, destek için her zaman varız. Tüm düşüncelerimiz mağdur olanlar ve onların yakınlarıyla. Geçmiş olsun İzmir. Kalbimiz sizinle" dedi.