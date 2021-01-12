Sabri-Yağmur Sarıoğlu: Temiz hava alıyoruz

Yeni yıl dileklerinde bulunun Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, "7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Açık havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan eski futbolcu ve ailesi, bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak AVM'den ayrıldı.