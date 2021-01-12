12.01.2021 - 12:31 |
Sabri-Yağmur Sarıoğlu: Temiz hava alıyoruz
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ve kızı Sera ile Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift, daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkardı.
Yeni yıl dileklerinde bulunun Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, "7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.
Açık havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan eski futbolcu ve ailesi, bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak AVM'den ayrıldı.