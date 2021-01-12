MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Sabri-Yağmur Sarıoğlu: Temiz hava alıyoruz
12.01.2021 - 12:31 |

Sabri-Yağmur Sarıoğlu: Temiz hava alıyoruz

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur Sarıoğlu ve kızı Sera ile Aqua Florya AVM'de objektiflere takıldı. AVM içinde bulunan bir kahveciden kahve alan çift, daha sonra sahile inerek güzel havanın tadını çıkardı.

Sabri-Yağmur Sarıoğlu: Temiz hava alıyoruz
ABONE OL

Yeni yıl dileklerinde bulunun Sabri-Yağmur Sarıoğlu çifti, "7’den 70’e herkesin en başta sağlık, huzur, mutluluk dolu ve bol kazançlı bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" dedi.

Açık havanın tadını çıkarırken muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan eski futbolcu ve ailesi, bir süre daha alışveriş yaptıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay altyapıyı unuttu

Altay altyapıyı unuttu

Denizlispor'da Rodallega coştu

Denizlispor'da Rodallega coştu

Kadınlar pandemide aileyi bir arada topladı!

Kadınlar pandemide aileyi bir arada topladı!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet