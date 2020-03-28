‘Sabun, en yakın arkadaşınız olsun’

Koronavirüse karşı çalışmalarına devam ettiğini belirten Dr. Öz, “Antibakteriyel sıvılara karşı sabun, çok daha kuvvetli ve ekonomik... En yakın arkadaşınız olsun. Biz de burada sabuna geçiş yaptık” dedi. Dr. Öz, Gökçe’nin “Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku, en önemlisi... Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz.”