‘Şaçma şeyler’

Hande Ataizi, 21 yıl önce gazetecilere görüntü vermemek için Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, aynısını konuk olduğu dizide İrem Derici’nin yapmasına açıklık getirdi. Oyuncu, “İzlemedim ama tanıtımını gördüm. Ne kızacağım, gereksiz yani artık bin yıl öncesinin şeyi, saçma sapan şeyler” dedi.