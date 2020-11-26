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26.11.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Şaçma şeyler’

Hande Ataizi, 21 yıl önce gazetecilere görüntü vermemek için Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, aynısını konuk olduğu dizide İrem Derici’nin yapmasına açıklık getirdi.

‘Şaçma şeyler’
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Hande Ataizi, 21 yıl önce gazetecilere görüntü vermemek için Bodrum’da tuvalet penceresine sıkıştığı anların, aynısını konuk olduğu dizide İrem Derici’nin yapmasına açıklık getirdi. Oyuncu, “İzlemedim ama tanıtımını gördüm. Ne kızacağım, gereksiz yani artık bin yıl öncesinin şeyi, saçma sapan şeyler” dedi. 

KADES, MasterChef'te izleyicilere anlatıldıTV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2020' yarışmasında, İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması olan KADES’in önemi anlatılarak, “Kadına şiddete hep birlikte dur diyelim” çağrısında bulunuldu.
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